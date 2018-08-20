Işık İhlali Yapan Şahıs Motosikletli Gençlere Böyle Çarptı

Işık ihlali yapan şahıs motosikletli gençlere böyle çarptı

MUĞLA - Bodrum'da ışık ihlali yaparak 2 motosiklete çarpan otomobilin kaza anları başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde Gümbet Kavşağı'nda meydana geldi. Turgutreis istikametinden gelen bir otomobil, Gümbet Kavşağı içerisine girdiği sırada kendisine kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, Gümbet istikametinden çıkıp kavşağa girmek isteyen 2 motosikletliye çarptı. Kaza hafif yaralanmalarla atlatıldı. Otomobilin 2 motosikletliye ışık ihlali yaparak çarpması ve motosiklet sürücülerinin savrulduğu anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan kaza geçiren motosiklet sürücülerinden birinin kasksız olması da dikkatlerden kaçmadı.