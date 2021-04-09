Son dakika: IŞIK İHLALİ YAPAN MOTOSİKLETLİ, OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZADA ÖLDÜ

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Son dakika gündem haberi: BİNGÖL'de, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Mehmet Aykanat (55), otomobile çarptı.

BİNGÖL'de, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Mehmet Aykanat (55), otomobile çarptı. Motosikletten fırlayıp, refüje düşen Aykanat, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, çevre yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü Mehmet Aykanat, iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaparak, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DK 8713 plakalı otomobile çarptı. Aykanat, çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak, refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aykanat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Aykanat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı