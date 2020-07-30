Işık ihlali hayatlarına mal oluyordu
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Işık ihlali hayatlarına mal oluyordu

Adana'nın Kozan ilçesinde Sanayi sitesi kavşağında kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 01 D 7920 plakalı sürücüsü Okan Dağlı ile 01 RF 427 plakalı araç sürücüsü Cuma Çoban kural ihlali sonucu çarpıştı.

Işık ihlali hayatlarına mal oluyordu
30.07.2020 02:45 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:15

Adana'nın Kozan ilçesinde Sanayi sitesi kavşağında kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 01 D 7920 plakalı sürücüsü Okan Dağlı ile 01 RF 427 plakalı araç sürücüsü Cuma Çoban kural ihlali sonucu çarpıştı. Kazada Cuma Çoban hakimiyetinde olan 01 RF 427 plakalı araçta bulunan Şennur Çoban (18) ve bebek Nazlıcan Çoban (2020) Cankur ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Kozan'da gece saat 00.20 sularında sanayi sitesi kavşağında kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada 01 D 7920 plakalı sürücüsü Okan Dağlı ve araç içinde bulunan Ferruh C, Burcu Ö. ile 01 RF 427 plakalı araç sürücüsü Cuma Çoban sanayi kavşağında çarpışarak kaza yaptı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, ambulans ve CANKUR ekipleri araçlarda yaralanan bebek ve kadınları Kozan devlet hastanesine kaldırdı. Kazada araçlarda bulunan Şennur Çoban (18) Bebek Nazlıcan Çoban, Ferruh C. ve Burcu Ö. isimli yaralılar tedavi altına alındı. Kazada yaralıların hayati tehlikesi bulunmaz iken trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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