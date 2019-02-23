Işık, Hataylı Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Şehit aileleriyle gazilerle devlet arasındaki köprü görevi gören temsilciliklerimizin olması bizi mutlu ediyor" dedi.

Işık, derneğinin Hassa ilçe temsilcilik binasının açılışında yaptığı konuşmada, Hassa'daki şehit yakınlarıyla gazileri bir araya getirerek bir temsilcilik kurduklarını söyledi.

Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerinin yanında olduğunu ve olmaya da devam ettiğini dile getiren Işık, şöyle devam etti:

"Bizim bu şube ve temsilcilikleri açmamızdaki amaç, şehitliğin ve gaziliğin adını kullanarak istismar eden derneklerin önüne geçmek. Bizleri rencide edecek faaliyetlerde bulunan, para toplama aracı olarak gösteren kurum ve kuruluşların önlerine engel olmak için bu tür temsilcilik ve şubelerimizi açıyoruz. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bir araya getiriyoruz. Onların yasal düzenlemelerini bizler, Ankara'da zaten devlet büyüklerimizle gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ama buradaki organizeler şehit aileleriyle gazilerle devlet arasındaki köprü görevi gören temsilciliklerimizin olması bizi mutlu ediyor."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Hassa İlçe Temsilcisi Fatih Demir de dün olduğu gibi bugün de vatan için seve seve canlarını vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edilerek temsilcilik binasının açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, 12 Ocak 2017'de Bitlis'te çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Veysel Şirin'in isminin Bitlis'te yapımı tamamlanan lojmanlara verilmesiyle ilgili Jandarma Genel Komutanlığının gönderdiği plaketi şehidin eşi Servet Şirin'e teslim etti.

Kaynak: AA