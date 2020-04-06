Işık: "Gürsu Gençlik Merkezi, gelecek güzel günler için hazırlanıyor"
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Mustafa Işık, Gürsu, Güncel

Işık: "Gürsu Gençlik Merkezi, gelecek güzel günler için hazırlanıyor"

Gürsu Belediyesi'nce oluşturulan alan üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca inşası yapılan "Gürsu Gençlik Merkezi"nin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

06.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:24
Işık:

Gürsu Belediyesi'nce oluşturulan alan üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca inşası yapılan "Gürsu Gençlik Merkezi"nin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

"Sağlıkla ve özgürce sokaklarımızda olacağımız aydınlık günlere inşallah yakında kavuşacağız" diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gelecek güzel günlerde gençlerimizin sosyalleşmesi ve kendilerini geliştirmeleri için hizmet verecek olan Gürsu Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere. Gürsu'da kültürel hayatın zenginleşmesini sağlamak maksadıyla birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Gençlik Merkezi'nin faaliyete başlamasıyla, ilçemizin kültürel etkinlik olanakları konusundaki mekan eksikliğini gidermiş olacağız. İlçemiz, Gençlik Merkezi ile çağdaş kent kimliğine bir zenginlik daha katmış olacak. Gençlerimize kültürel ve sosyal hayatın içerisinde olma imkanı sunulacak olan merkezin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Osmanlı mimarisine sahip olan Gürsu Gençlik Merkezi, 692 metrekarelik araziye 332 metrekare olarak inşa edildi.Gürsu Gençlik Merkezi; gençlerin, eğitim, kültür, sanat alanlarında çeşitli eğitimler alabileceği, kültürel faaliyet yapabileceği önemli bir merkez olarak hizmet verecek. Merkez bünyesinde dans ve folklor salonu, müzik işliği, lobi ve bekleme odası, öğretmenler odası, idari ofis, 2 adet derslik, bilgisayar işliği, plastik sanatları işliği, kütüphane, zeka oyunları işliği, el sanatları işliği ve resim işliği yer alacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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