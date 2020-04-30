Işık: "Bizi kucaklayan doğanın kıymetini biliyoruz"
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Işık: "Bizi kucaklayan doğanın kıymetini biliyoruz"

Işık:
30.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:38

Gürsu Belediyesi, ilçenin gelişimini sağlayan hizmetleri hayata geçirmek için çalışmalar yaparken, Gürsu'nun doğal güzelliklerini de koruyor.

Gürsu Belediyesi, ilçenin gelişimini sağlayan hizmetleri hayata geçirmek için çalışmalar yaparken, Gürsu'nun doğal güzelliklerini de koruyor.

Gürsu Yenidoğan Mahallesi'ne yapılacak Sağlık Ocağı'nın inşa edileceği alanda bulunan ağaçlar, kesilmeden yeni yerlerine taşınıyor. 'Bizi kucaklayan doğanın kıymetini biliyoruz' diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizin gelişimini sağlarken doğal zenginliklerini de koruyoruz. Yenidoğan Mahallemiz'e yapacağımız sağlık ocağımızın alanında bulunan ağaçları zarar vermeden yeni yerlerine taşıyoruz. Her şey daha sağlıklı, daha yeşil yarınlarımız için" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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