Işık: Bedelli Askerlik Mutlaka Değerlendirilecek
Başabakan Yardımcısı Işık, Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlikle alakalı açıklamalarına ilişkin, "Başbakanımız, bu konuya müspet bakıyorum dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir" dedi.
Başabakan Yardımcısı Işık, Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlikle alakalı açıklamalarına ilişkin, "Başbakanımız, bu konuya müspet bakıyorum dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir" dedi.
Kaynak: Dunya.com