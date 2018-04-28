Işık: Bedelli Askerlik Mutlaka Değerlendirilecek

Başabakan Yardımcısı Işık, Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlikle alakalı açıklamalarına ilişkin, "Başbakanımız, bu konuya müspet bakıyorum dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir" dedi.

Işık: Bedelli Askerlik Mutlaka Değerlendirilecek

Başabakan Yardımcısı Işık, Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlikle alakalı açıklamalarına ilişkin, "Başbakanımız, bu konuya müspet bakıyorum dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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