Işık Ailesinden Babalar Günü Sürprizi
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Işık Ailesinden Babalar Günü Sürprizi

Işık Ailesinden Babalar Günü Sürprizi
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık, 20 Haziran Dünya Babalar Gününde şehit Yahya Kızılay ve şehit Zafer Ak'ın ailelerini ziyaret ederek bu özel günde şehit babalarını yalnız bırakmadı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık, 20 Haziran Dünya Babalar Gününde şehit Yahya Kızılay ve şehit Zafer Ak'ın ailelerini ziyaret ederek bu özel günde şehit babalarını yalnız bırakmadı.

20 Haziran Dünya Babalar Günü dolayısıyla Şehit ailelerine sürpriz ziyaretler gerçekleştiren Işık ailesi, babalar gününde bir araya geldiği ve bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdiği aziz şehitlerimizin baba ve annelerine sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temennisinde bulundular.

Varlıklarıyla hayatımızı anlamlandıran tüm babalara adanan bu anlamlı ve özel günde gerçekleşen ziyarette şehit babası Ahmet Kızılay ve Mahmut Ak'ın nezdinde tüm şehit babalarının babalar gününü tebrik ediyorum diyen Vali Işık, yüreklerinde yanan vatan sevdasıyla canlarını bu mukaddes ülkenin ve aziz milletimizin birliği ve bekası için feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz dedi.

Babalar günü vesilesiyle Işık ailesinin kendilerini ziyaret etmelerinden duydukları mutluluğu ifade eden şehit aileleri de Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Vali Işık'ın şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyaretlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün'de eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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