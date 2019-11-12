IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı
Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı sırasında tutukladığı bir Amerikan vatandaşının sınır dışı etmesiyle söz konusu şahıs Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede kaldı.
Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı sırasında tutukladığı bir Amerikan vatandaşının sınır dışı etmesiyle söz konusu şahıs Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede kaldı.
Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edilen Amerikan vatandaşını Yunanistan geri çevirdi. Türk makamların da ülkeye dönüşüne izin vermediği şahıs iki ülke arasındaki bölgede mahsur kaldı. Euronews.com'da Görüntüle