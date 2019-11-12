IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı
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IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı

Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı sırasında tutukladığı bir Amerikan vatandaşının sınır dışı etmesiyle söz konusu şahıs Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede kaldı.

12.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:16
IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı

'nin, sırasında tutukladığı bir Amerikan vatandaşının sınır dışı etmesiyle söz konusu şahıs Türkiye ile arasındaki tampon bölgede kaldı.


Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edilen Amerikan vatandaşını Yunanistan geri çevirdi. Türk makamların da ülkeye dönüşüne izin vermediği şahıs iki ülke arasındaki bölgede mahsur kaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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