IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı

12.11.2019 00:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:06

Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı sırasında tutukladığı bir Amerikan vatandaşının sınır dışı etmesiyle söz konusu şahıs Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede kaldı.View on euronews