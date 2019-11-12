IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı
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IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı

Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı sırasında tutukladığı bir Amerikan vatandaşının sınır dışı etmesiyle söz konusu şahıs Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede kaldı.

12.11.2019 00:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:06

'nin, sırasında tutukladığı bir Amerikan vatandaşının sınır dışı etmesiyle söz konusu şahıs Türkiye ile arasındaki tampon bölgede kaldı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı
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