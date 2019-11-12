IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı
Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı sırasında tutukladığı bir Amerikan vatandaşının sınır dışı etmesiyle söz konusu şahıs Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede kaldı.
12.11.2019 00:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:06
Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı sırasında tutukladığı bir Amerikan vatandaşının sınır dışı etmesiyle söz konusu şahıs Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede kaldı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: IŞİD üyeliği iddiasıyla sınır dışı edilen kişi Türkiye ile Yunanistan arasında kaldı