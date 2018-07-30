Işid Suriye'deki Süveyda Saldırısında Kadın ve Çocukları Kaçırdı'

IŞİD'in, geçen hafta Suriye'de Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Süveyda kentinde düzenlediği ve en az 215 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ardından 30'u aşkın kadın ve çocuğu kaçırdığı bildirildi.

IŞİD'in kadın ve çocukları kaçırdığı haberi Londra merkezli, Suriye muhalefetine yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ve Suwayda24 adlı internet sitesi tarafından duyuruldu.

Kaynaklar, bu kadın ve çocukların cihatçıların geçen hafta hükümet kontrolündeki Süveyda'ya yönelik saldırıları sırasında kaçırıldığını düşünüyor.

Nüfusu ağırlıklı olarak Dürzi olan Süveyda'ya yönelik bir dizi intihar saldırısı ve sonrasındaki çatışmalarda en az 215 kişinin öldüğü 200'e yakın da yaralı olduğu açıklanmıştı.

Suriye hükümeti bu bölgenin genelinde kontrol sahibi ama IŞİD de küçük bir alanda etkinliğini sürdürüyor.



Rusya'nın da desteğini alan Suriye ordusu cihatçıların elindeki bölgeleri geri almak amacıyla yakınlarda yeni bir harekat başlatmıştı.

Rehinelerle ilgili neler biliniyor?

SOHR, IŞİD'in en az 36 kadın ve çocuğu kaçırdığını söylüyor.

Haberlerde kaçırılan kadınlardan bazılarının kaçmayı başardığı, ikisinin ise öldüğü kaydediliyor.

Daha önce özellikle kadın ve çocukları kaçırmayı ve yer yer fidye karşılığı serbest bırakmayı bir yöntem olarak kullandığı bilinen IŞİD henüz bu konuda bir açıklama yapmış değil.



Dolayısıyla da rehinelerin bırakılması konusunda pazarlık sürdürülüp sürdürülmediği de şu anda belirsiz.

Dürziler Suriye'de en büyük üçüncü dini azınlık ve IŞİD tarafından "dinden sapmış" sayılıyor.

Geçtiğimiz yıl içinde IŞİD Suriye ve Irak'ta eline geçirdiği geniş bölgelerin büyük kısmını kaybetti.

Gücünün doruğunda olduğu sırada IŞİD kontrolündeki bölgelerde 10 milyon kişi yaşıyordu. ABD askeri yetkilileri, bu yılın başlarında cihatçıların ellerindeki toprakların yüzde 98'inden çıkarıldığını söylemişti.

Ancak grup, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ve Dera vilayetleri ile doğudaki bazı bölgelerde yer yer varlığını sürdürüyor.