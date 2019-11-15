IŞİD savaş bakanının yardımcısı Şişani Ukrayna'da yakalandı
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IŞİD savaş bakanının yardımcısı Şişani Ukrayna'da yakalandı

Ukrayna, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün savaş bakanı olarak tanınan Ebu Ömer El Şişani'nin yardımcısının yakalandığını duyurdu. Yetkililerin açıklamasında göre Gürcistan vatandaşı olduğu belirtilen El Bara Şişani adlı zanlı, geçen yıl sahte pasaportla Türkiye üzerinden Ukrayna'ya geçti.

15.11.2019 20:17 | Son Güncelleme: 15.11.2019 20:17
IŞİD savaş bakanının yardımcısı Şişani Ukrayna'da yakalandı

, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün savaş bakanı olarak tanınan Ebu Ömer El Şişani'nin yardımcısının yakalandığını duyurdu.


Yetkililerin açıklamasında göre Gürcistan vatandaşı olduğu belirtilen El Bara Şişani adlı zanlı, geçen yıl sahte pasaportla Türkiye üzerinden Ukrayna'ya geçti. Şişani'nin gözaltına alındığı operasyon Gürcistan İçişleri Bakanlığı ve Amerikan Merkezi Alma Teşkilatının (CIA) iş birliğinde düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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