IŞİD oğlumu Paris'te nasıl elimden aldı? Çocuğunu Suriye'de arayan gurbetçi ailenin hikayesi

04.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:53

"Benim oğlum terörist değil; oğlumun beynini yıkayanlar, IŞİD'i kuranlar, onlara silah verenler terörist" diyor Gülay T.. O, Fransa'dan oğlunu IŞİD ve benzeri radikal örgütlere kaptıran yüzlerce anneden biri.



Yaklaşık 30 yıldır Fransa'da yaşayan Ankaralı gurbetçi ailenin hikayesini dinlemek için Paris'in banliyölerinden Creteil'deyiz. Bu semtten onlarca genç IŞİD saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'a gitti. Tıpkı Gülay ve Osman çiftinin küçük oğlu Burak gibi. Euronews.com'da Görüntüle