IŞİD oğlumu Paris'te nasıl elimden aldı? Çocuğunu Suriye'de arayan gurbetçi ailenin hikayesi
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IŞİD oğlumu Paris'te nasıl elimden aldı? Çocuğunu Suriye'de arayan gurbetçi ailenin hikayesi

Fransa'dan yüzlerce genç IŞİD saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'a gitti. Tıpkı Gülay ve Osman çiftinin küçük oğlu Burak gibi. Gurbetçi aile çocuklarını nasıl IŞİD'e kaptırdıklarını anlatıyor

04.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:53
IŞİD oğlumu Paris'te nasıl elimden aldı? Çocuğunu Suriye'de arayan gurbetçi ailenin hikayesi

"Benim oğlum terörist değil; oğlumun beynini yıkayanlar, IŞİD'i kuranlar, onlara silah verenler terörist" diyor T.. O, 'dan oğlunu IŞİD ve benzeri radikal örgütlere kaptıran yüzlerce anneden biri.


Yaklaşık 30 yıldır Fransa'da yaşayan Ankaralı gurbetçi ailenin hikayesini dinlemek için Paris'in banliyölerinden Creteil'deyiz. Bu semtten onlarca genç IŞİD saflarında savaşmak için ve Irak'a gitti. Tıpkı Gülay ve Osman çiftinin küçük oğlu Burak gibi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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