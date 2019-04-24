Işid Militanlarının Eşleri ve Çocukları Toplumdan Dışlanıyor

Bir dönem Suriye ve Irak'ta etkin olan ve sözde halifelik ilan eden IŞİD örgütünün yenilgiye uğratılması ve militanlarının birçoğunun öldürülmesinin ardından geride kalan eşleri ve çocukları, yaşadıkları çevrede toplum tarafından dışlanıyor.

Ancak aileler, militanların işlediği suçların kendilerine mal edilmesinden muzdarip. Euronews.com'da Görüntüle