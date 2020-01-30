'IŞİD militanlarının çocuklarının ülkelerine geri getirilmesi, insan hakları hükümlülüğü'

30.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:04

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin, Suriye ve Irak'taki IŞİD militanı vatandaşlarının çocuklarının acilen ülkelerine geri getirilmesi ve topluma yeniden kazandırılmasını istedi.



AKPM genel kurulu, "savaş bölgelerindeki çocukların ülkelerine geri getirilmelerini" konu alan rapor ve buna bağlı tavsiye kararını kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle