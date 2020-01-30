'IŞİD militanlarının çocuklarının ülkelerine geri getirilmesi, insan hakları hükümlülüğü'
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'IŞİD militanlarının çocuklarının ülkelerine geri getirilmesi, insan hakları hükümlülüğü'

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin Suriye ve Irak’taki IŞİD militanı vatandaşlarının çocuklarının acilen ülkelerine geri getirilmesi ve topluma yeniden kazandırılmasını istedi.

30.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:04
'IŞİD militanlarının çocuklarının ülkelerine geri getirilmesi, insan hakları hükümlülüğü'

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin, ve 'taki IŞİD militanı vatandaşlarının çocuklarının acilen ülkelerine geri getirilmesi ve topluma yeniden kazandırılmasını istedi.


AKPM genel kurulu, "savaş bölgelerindeki çocukların ülkelerine geri getirilmelerini" konu alan rapor ve buna bağlı tavsiye kararını kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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