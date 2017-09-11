Işid Militanlarının Aileleri Musul'da

Irak, Musul'dan temizlediği terör örgütü IŞİD militanlarının aralarında eşleri ve çocuklarının da bulunduğu 1400 kişiyi alıkoymuş durumda.



Iraklı yetkililer bunların önemli bir kısmının Türkiye ile birlikte Tacikistan, Azerbaycan ve Rusya'dan geldiğini belirtiyor. Alıkonanların arasında az sayıda da olsa Asya ülkeleri ile Fransa ve Almanya'dan gelenler de bulunuyor.



Norveçli Sığınmacı Konseyi Sözcüsü Melany Markham konu ile ilgili şunları söyledi: "Onların durumu çok kötü, Biz onların, su, gıda ve barınak gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buradan dışarı çıkmalarına izin verilmediği için onların geleceği belirsiz. Biz Irak hükümetinin temel insan haklarına saygı göstererek, en kısa zamanda onların geleceğiyle ilgili kararını vermesini bekliyoruz. Bu insanlar sivil ve buna uygun onlara davranılması gerekiyor."



IŞİD militanların ailelerinin büyük bir kısmı Musul'un doğusundaki bu kampa 30 Ağustos'tan sonra gelmiş. Kadın ve çocukların bir kısmı, Iraklı Kürt peşmergeler tarafından gözaltında tutuluyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Gepost: 11 september 2017