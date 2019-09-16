IŞİD liderine ait olduğu iddia edilen ses kaydında Bağdadi'den saldırı tehdidi

16.09.2019 20:15

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin, örgütün farklı cephelerde saldırılara devam edeceğini söylediği öne sürüldü.



Örgütün haber ajansı El Furkan'ın yayınladığı, Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydında "Farklı cephelerde günlük operasyonlara devam edeceğiz" deniliyor. Tehdit mesajında Mali ve Şam'a işaret edilirken, söz konusu faaliyetler için belirli bir tarih verilmedi. Euronews.com'da Görüntüle