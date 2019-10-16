IŞİD'le mücadele misyonunda Türkiye'ye yaptırım

16.10.2019 21:53

Spiegel Online'a göre ABD, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu nedeniyle IŞİD'le mücadele koalisyonu ile ilgili bilgilerin Türk ordusu ile paylaşılmasını engelledi. Türkiye artık keşif ve operasyon bilgilerine ulaşamıyor.ABD'nin IŞİD'le mücadele koalisyonunda yer alan Türkiye'ye bu kanaldan da Suriye'deki operasyonları nedeniyle yaptırım uyguladığı bildirildi. Alman haber portalı Spiegel Online'ın edindiği bilgilere göre Türk birlikleri, koalisyonun Katar'daki El Udeid hava üssünde bulunan ana karargahında koalisyonun keşif ve operasyon bilgilerine artık ulaşamıyor.



Spiegel Online'ın haberinde ABD Savunma Bakanlığının, Türk birliklerinin Suriye'nin kuzeyinde uçmaya ve Kürt hedeflerini vurmaya başladığı 9 Ekim'de karargaha Türk yetkililerle bilgi paylaşılmaması yönünde talimat verdiği kaydedildi.



Alman kaynaklar doğruladı Alman askeri kaynakları da bu bilgiyi doğruladı. Alman haber ajansı dpa'nın ulaştığı Alman askeri kaynakları, Türkiye'nin karargahtaki koalisyon görüşmelerine ve planlama toplantılarına artık katılmadığını aktardı.



ABD Savunma Bakanlığı'nın bu önlemi almasındaki nedenin koalisyonun operasyon planlamasında aktarılan keşif bilgilerini Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere karşı gerçekleştirği operasyonlarda kullanmasından duyduğu endişe olduğu belirtildi. IŞİD'le mücadele koalisyonunda görev alan savaş uçakları, uydu ve İHA'lardan toplanan bilgiler koalisyon ortakları ile günlük olarak paylaşılıyor.



Alman ordusu da operasyonun başından beri koalisyonda görev yapan Tornado tipi keşif uçaklarının topladığı bilgilerin paylaşımına sınırlama getirmişti.



dpa,HS/ÖA



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