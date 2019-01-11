Işid Karşıtı Koalisyon: Suriye'den Çekilme Süreci Başladı, Takvim Vermeyeceğiz

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü, Suriye'den çekilme sürecinin başladığını açıkladı.

Sözcü Albay Sean Ryan, çekilme süreci kapsamında birliklerin hareketleri veya çekilmenin zamanlaması konusunda bir açıklama yapılmayacağını da ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında yaptığı açıklamalarda 'IŞİD'i yenilgiye uğrattık' demiş ve Suriye'den çekilmenin başlayacağını söylemişti.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075397797929775105

Ancak Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton, Suriye'de IŞİD'e karşı ABD ile birlikte hareket eden silahlı güçlerin güvenliği sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmeyeceğini ifade etmişti.

Bugün de Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Suriye'den çekilme takvimiyle ilgili belirsizliğe karşın süreci devam ettiren adımlar attığını yazmış, gazeteye konuşan bir savunma yetkilisi, "Hiçbir şey değişmedi. Biz Bolton'dan emir almıyoruz"demişti.

ABD, Suriye'de IŞİD karşıtı operasyonlarda omurgasını Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte hareket ediyordu.

Türkiye ise YPG'yi PKK'nın uzantısı olan bir 'terör örgütü' olarak kabul ediyor ve sınır güvenliğini sağlamak adına Fırat Nehri'nin doğusunda hem YPG'ye hem de IŞİD'e yönelik yeni bir askeri harekat hazırlıklarının devam ettiğini söylüyor.

Perşembe günü bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası bir askeri harekatının ABD askerlerinin çekilmesiyle bağlantılı olmadığını ifade etmişti.



