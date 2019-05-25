"IŞİD, Irak ve Suriye'de zekat vermeyenlerin tarlalarını kundaklıyor"

Terör örgütü IŞİD'in Irak ve Suriye'de ateşe verdiği yüzlerce hektarlık tarım arazisi uzaydan da görüldü. IŞİD, son haftalarda Irak ve Suriye'de giderek artan arazi yangınlarının sorumluluğunu örgüte ait sitelerde duyurmuştu.

Terör örgütünün yaptığı açıklamalarda Irak'ın Diyala, Kerkül, Nineveh ve Saladin şehirlerinde ve Suriye'nin el-Hasakah vilayetinde yüzlerce buğday ve arpa tarlasının yakıldığı belirtilmişti. Euronews.com'da Görüntüle