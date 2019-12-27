IŞİD'in Nijerya kolu Bağdadi'nin intikamı için 10 Hristiyanın kafasını kestikleri video yayınladı
Görüntüler Noel ertesinde grubun telegram hesabı üzerinden Arapça altyazılı fakat sessiz bir şekilde yayınlandı
27.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:12
IŞİD'in Nijerya kolu eski liderleri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin intikamı olarak 10 Hristiyan'ın kafasının kesildiğini ileri sürdükleri bir video yayınladı.
Görüntüler Noel ertesinde grubun telegram hesabı üzerinden Arapça alt yazılı fakat sessiz bir şekilde yayınlandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com