IŞİD'in Nijerya kolu Bağdadi'nin intikamı için 10 Hristiyanın kafasını kestikleri video yayınladı
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IŞİD'in Nijerya kolu Bağdadi'nin intikamı için 10 Hristiyanın kafasını kestikleri video yayınladı

Görüntüler Noel ertesinde grubun telegram hesabı üzerinden Arapça altyazılı fakat sessiz bir şekilde yayınlandı

27.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:12
IŞİD'in Nijerya kolu Bağdadi'nin intikamı için 10 Hristiyanın kafasını kestikleri video yayınladı

IŞİD'in kolu eski liderleri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin intikamı olarak 10 Hristiyan'ın kafasının kesildiğini ileri sürdükleri bir yayınladı.


Görüntüler ertesinde grubun telegram hesabı üzerinden Arapça alt yazılı fakat sessiz bir şekilde yayınlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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