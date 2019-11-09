IŞİD'den Musul'daki ABD üssüne roketli saldırı
Irak ordusu, ABD'nin Musul vilayetindeki askeri hava üssüne füze fırlatanın IŞİD olduğunu ve saldırganlardan 3'ünün düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.
Irak ordusu, ABD'nin Musul vilayetindeki askeri hava üssüne füze fırlatanın IŞİD olduğunu ve saldırganlardan 3'ünün düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.
Orduya bağlı Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Musul'un güneyindeki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne dün akşam 17 katyuşa füzesinin atılması sonrası, bölgede IŞİD mensuplarına yönelik bir operasyon başlatıldığı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle