Işid'den "Bağdadi'nin Oğlu Öldürüldü" Açıklaması

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, liderleri Ebubekir El-Bağdadi'nin çocuklarından biri olan Hudayfah el-Badri'nin Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

Örgütün propaganda için kullandığı Amaq haber ajansında yayımlanan örgüt açıklamasında, El-Badri'nin Humus kentindeki bir termik elektrik santraline yapılan saldırıda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "El-Badri'nin Humus'ta Nusayrilere ve Ruslara karşı yapılan bir operasyonda öldürüldüğü" ifadesi yer aldı. Amaq, açıklamanın yanında genç adamı elinde bir tüfekle gösteren bir fotoğraf da yayımladı.

Bağdadi'nin nerede olduğu ve yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor ancak Amaq'ın bu son haberi, örgüt liderinin hayatta olduğunu ima ediyor gibi görünüyor.

IŞİD'in 2014'te Irak'ta büyük saldırılara girişmesinden bu yana birçok kez Bağdadi'nin öldüğüne dair haberler ortaya atılmış ancak bunların hiçbir teyit edilememişti.

Eylül ayında Bağdadi'ye ait olduğu belirtilen ve IŞİD militanlarına direniş çağrısı yapan bir ses kaydı yayımlanmıştı.

IŞİD 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarının bir bölümünde halifelik ilan etmişti. İki ülkede yapılan yoğun operasyonlar sonucu örgüt, sadece bazı küçük yerleşim yerlerini elinde tutuyor.

Bağdadi, "dünyanın en çok aranan adamı" olarak da tanımlanıyor. ABD, örgüt liderinin yakalanması için başına 25 milyon dolar ödül koymuş durumda.