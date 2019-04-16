Işid'den Alınan Kobani'de Din Değiştirerek Hristiyan Olanların Sayısı Artıyor

Suriye'de Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı sınır şehri Kobani'de IŞİD zulmü sonrası birçok kişinin İslam dinini bırakarak Hristiyan olduğu kaydedildi. Afrin'de yaşayanlar arasında da Hristiyanlığın hızla yayıldığı belirtildi.

Bazı ailelerin Hristiyanlığı seçmesi sonrası 2018'de bölgede Protestan Kilisesi açılırken, seküler yaşamın sürdüğü şehir merkezlerindeyse insanların agnostik inanç değerlerine kaydığı ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle