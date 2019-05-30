IŞİD Afganistan'da askeri okula saldırdı: En az 6 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan askeri üniversitenin girişinde düzenlenen intihar saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti.

IŞİD'in üstlendiği saldırıda en az 6 kişinin de yaralandığı açıklandı ancak görgü tanıkları 30'dan fazla yaralının ambulanslarla hastanelere nakledildiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle