İSİB Kuzey Afrika Alım Heyeti Programı başladı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından farklı ülkelerden ve Türkiye'den iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Kuzey Afrika Alım Heyeti Programı başladı.

İstanbul'da 25 Şubat tarihine kadar sürecek olan programa Fas, Tunus, Cezayir, Mısır ve Libya gibi ülkelerin içinde bulunduğu Kuzey Afrika bölgesinden 46 firmadan 62 profesyonel ve iş insanı katılıyor.

İklimlendirme sektöründen 59 yerli firmanın da katıldığı program kapsamında Türk ve yabancı heyetler arasında B2B toplantıları gerçekleştiriliyor.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, programda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salgının etkilerinin azalmasıyla iklimlendirme sektörü açısından önemli olan yüz yüze toplantıların tekrar başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde dijital heyetlere başladık ve fiziki heyetleri iptal ettik. 2020 böyle geçtikten sonra artık 2021 yılında neler yapabiliriz dedik ve 2021'in yarısından sonra biraz daha fiziki programlar yapmaya başladık. Açıkçası sektör de bu tür aktiviteleri özlemişti. Biz Türkler doğamız gereği yüz yüze temas yaparak ikili ilişkilerimizi geliştirmeye alışığız. Afrika coğrafyasının insanı da öyle aslında, Avrupa insanı da öyle."

Söz konusu programla birlikte sektör açısından salgın sonrası dönemde en yüksek katılımlı yabancı heyetin Türkiye'ye geldiğine vurgu yapan Şanal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Daha çok rakamlara, bölgelere, analizlere yoğunluk verdik ve sektörel istihbarat merkezimizi kurduk. Mesela, bugün bu vesileyle Kuzey Afrika'dan alım heyetini getirdik. Şu anda 33 ülkeden 50'den fazla misafirimiz var burada. Bu gelen heyetlerin hepsi seçilmiş, ölçülmüş heyetler. İkili ilişkiler tabii ki önemli ama onunla birlikte firmaların büyüklüklerine, ticaret hacimlerine bakarak hepsi analiz edilerek seçilmiş kişiler. Dolayısıyla insanları getirmek kolay ama doğru kişileri getirmemiz lazım. Ülkenin gelişimi için bu altyapıyı oluşturmamız lazım. Uluslararası sitelerden ithalat, ihracat rakamları, sektör analizlerine bakarak bu kişileri seçtik ve alım heyeti olarak startı Kuzey Afrika'yla verdik."

"Güney Afrika bölgesinden de alım heyetine getirmeyi planlıyoruz"

Mehmet Şanal, Türkiye iklimlendirme sektörünün Afrika'daki hacmini artırması gerektiğine vurgu yaparak, "Güney Afrika bölgesinden de alım heyetine getirmeyi planlıyoruz ama pandemi koşullarında biraz sıkıntılı görüyoruz. Normalde mayıs ayında böyle bir organizasyonumuz var. Belki bunu biraz yaz aylarına çekmemiz daha ideal olabilir." dedi.

Ticareti geliştirmek amacıyla, Türkiye'ye alım heyeti davet edilmesinin yanı sıra yurt dışına da gidildiğini aktaran Şanal, "2 hafta önce Özbekistan'daydık. Özbekistan'a 33 tane Türk firmasıyla gittik. Orada eğitimler verdik, ikili iş görüşmeleri yaptık. Orası da gayet başarılı geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Şanal, sektörde yalnızca yurt dışı pazarların değil yurt içi pazarın da önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz birlikte hareket ederek sektörün gücünü artırmalı ve lobi oluşturmalıyız. Şu anda bakıldığında birçok ülkenin geçmişten gelen sanayi kültürü böyle. Bu durum her sektör için geçerli. Biz zaten sektör olarak baktığınızda derneklerimizle, tüm dinamiklerimizle güzel bir birlikteliğimiz ve ahengimiz var. İSİB'in kuruluşuyla birlikte biz bu ahengi yurt dışına taşımaya başladık. Yurt dışında beraber hareket edebilme kültürünü geliştirdik. Daha önce böyle bir tecrübemiz yoktu herkes münferit hareket ediyordu. Ama baktığınızda şu anda 46 ayrı firmadan ziyaretçinin de gelip burada Türk firmalarla ikili iş görüşmeleri yapması bizim Kuzey Afrika ölçeğinde gücümüzü göstermemiz ve güzel bir algı oluşturmamız anlamına geliyor."