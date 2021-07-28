İSİB'in 9. Dijital Ticari Heyet Organizasyonu Vietnam'a yapılıyor
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İSİB'in 9. Dijital Ticari Heyet Organizasyonu Vietnam'a yapılıyor

İSİB'in 9. Dijital Ticari Heyet Organizasyonu Vietnam'a yapılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

2020 yılında başlayıp 2021 yılında devam eden dijital ticari heyet organizasyonları ile ihracatçılarının pandemi döneminde ticaretlerine değer katan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği, 3-6 Ağustos tarihleri arasında Vietnam'a dijital ticari heyet organizasyonu düzenliyor.

2020 yılında başlayıp 2021 yılında devam eden dijital ticari heyet organizasyonları ile ihracatçılarının pandemi döneminde ticaretlerine değer katan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 3-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında Vietnam'a dijital ticari heyet organizasyonu düzenliyor.

Dijital ticari heyet organizasyonlarımız kapsamında 9.su Vietnam'da düzenlenecek olan heyete Türkiye'den 13 firma katılacak. Organizasyona katılan firmalar ısıtma, soğutma, tesisat, havalandırma ve klima ürün grupları ile heyete iştirak edecek.

Vietnam dijital ticari heyet organizasyonu, 2 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hanoi Büyükelçisi Haldun Tekneci, Hanoi Büyükelçiliği Ticaret Müşavir Yardımcısı Burak Cihan Ürkmez, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Metin Duruk, İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aktaş ile heyet katılımcısı firmaların temsilcilerinin katılacağı bir bilgilendirme toplantısı ile başlayacak. 3-4-5-6 Ağustos 2021 tarihlerinde ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği toplantılar 40'ar dakika olarak planlanıyor.

Zoom programı üzerinden yapılacak görüşmelere Vietnam'dan 44 firmanın iştirak etmesi bekleniyor. Her bir firmaların minimum 8 ilâ 10 iş görüşmesi gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Vietnam'ın ülke olarak son yıllarda dünya ticaretinden önemli paylar aldığını ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal gerçekleştirecekleri dijital heyet organizasyonu hakkında şunları söyledi: "Türk İklimlendirme Sektörünün Vietnam'a yaptığı ihracat geçtiğimiz yıl yaklaşık 16 milyon dolar olarak gerçekleşti. Özellikle son yıllarda ihracatçı firmalarımızın gerçekleştirdikleri işlemler dikkat çekici. Ülke özelinde pozisyonumuzu geliştirmek ve ihracatçılarımızın hedeflerine ulaşması adına bu önemli organizasyonu düzenliyoruz. Umuyorum verimli ve iş sonuçlarına dönüşecek bir organizasyon geçiririz. Tüm katılımcı firmalarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: Bültenler

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