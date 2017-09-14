Isı ve Deniz Seviyesindeki Artışın En Büyük Sorumlusu, Şirketler

En büyük 90 fosil yakıt şirketi, 1880'den bu yana gözlemlenen sera gazı artışlarının yüzde 57'sinden sorumlu. Araştırmaya göre küresel ortalama sıcaklık artışlarının yaklaşık yüzde 50'si, küresel deniz seviyelerindeki yükselmenin ise hemen hemen yüzde 30'u bu şirketler yüzünden gerçekleşti.