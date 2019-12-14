Isı sayaçlarının muayenesi için servise başvuru süresi belirlendi

14.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:00

Isı sayaçlarının periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, gelecek yıl şubat ayının sonuna kadar servislere başvurmaları gerekecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ısı sayaçlarının periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların 2020'de servislere başvurmaları için gereken süre belirlendi.

Buna göre, 1 Ocak 2009'dan önce piyasaya arz edilmiş ve tip onay belgesi şartı olmayan sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, gelecek yıl ocak ayının başından şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları gerekecek. Kullanıcıların, 31 Aralık 2020 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunlu olacak.

1 Ocak 2009'dan itibaren Ölçü Aletleri Yönetmeliği'ne uygun olarak piyasaya arz edilmiş sayaçlardan muayene süresi dolanlar için periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların da gelecek yıl ocak ayının başından şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve yıl sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları gerekecek.

Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31 Aralık 2020 tarihine kadar söz konusu muayeneleri yaptırmayan kullanıcılar hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari ve cezai işlem uygulanacak.

Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri, ısı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olması durumunda, bu şirketler tarafından yaptırılacak.

Kaynak: AA