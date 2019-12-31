Isı sayaçlarında son muayene tarihi uzatıldı

31.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:21

Isı sayaçlarının muayenesi için son başvuru tarihi yapılan yönetmelik değişikliği ile 2020 yılı Şubat ayı olarak belirlendi.



Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından merkezi ısıtma sistemi bulunan binalarda kullanılan ve her bir bağımsız bölümün ne kadar enerji tüketimi yaptığını hesaplamaya yarayan ısı sayaçlarının muayenelerini yaptırılması hususunda bir açıklama yapıldı.



2014 yılı ve öncesinde imal edilen ısı sayaçlarının muayenesi için geçtiğimiz sene duyurulan sürenin yapılan yönetmelik değişikliği ile 2015 yılı ve öncesi ısı sayaçları için 2020 yılı sonuna uzatıldığı başvuruların servislere 2020 yılı ocak ayının başından şubat ayının son gününe kadar yapılması gerektiği belirtildi.



Yapılan açıklamada muayenelerin ilk defa 2019 yılında yapılmaya başlandığı ve geçtiğimiz sene 2014 yılı ve öncesinde piyasaya arz edilmiş olan tüm ısı sayaçlarının muayenesi için 2019 yılı mayıs ayının son tarih olarak duyurulduğu ancak servis sayısının yeterli olmaması ve bu yıl çok sayıda ısı sayacının muayene süresinin dolmuş olması ve vatandaşların bir kısmının bu konudan haberdar olmaması gibi nedenlerden dolayı mağduriyet yaşanmaması açısından Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile bu sürenin uzatılarak 2015 yılı ve öncesinde imal edilerek piyasaya arz edilen ısı sayaçlarının kullanıcıları tarafından, periyodik veya stok muayeneleri yaptırılmak üzere 2020 yılı ocak ayının başından şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurması ve 31 aralık 2020 tarihi sonuna kadar muayenelerin yaptırılmasının gerektiği vurgulandı.



Açıklamada ayrıca yine aynı yönetmeliğin 6. maddesinin altıncı fıkrası ve 8. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle ısı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olması durumunda muayene müracaatlarının bu şirketler tarafından yaptırılacağı hususu belirtildiği ve yönetmeliğin kullanıcı tanımına bağımsız bölüm kullanıcısı ilave edildiği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA