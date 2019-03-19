Isı Sayaçları Periyodik Muayene Başvurusu 31 Mayıs'a Kadar Uzatıldı

Samsun Valiliği, ısı sayaçları muayene müracaatında bulunmamış ısı sayacı kullanıcılarının 31 Mayıs'a kadar bakanlık tarafından yetkilendirilmiş servislere müracaatta bulunmaları gerektiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği'nin yayımlandığı 6 Temmuz 2018 tarihinden itibaren, bakanlığımız tarafından 8 servis yetkilendirilmiştir. Servis sayısının yeterli olmaması, bu yıl çok sayıda ısı sayacının muayene süresinin dolmuş olması dolayısıyla bu yıl için müracaat sayısının fazla olması gibi nedenlerden dolayı, kullanıcıların çoğu 28 Şubat 2019 tarihine kadar muayene müracaatında bulunamamıştır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, 12 Mart 2019 tarihli ve 30712 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 28 Şubat 2019 tarihine kadar muayene müracaatında bulunmamış ısı sayacı kullanıcılarının 31 Mayıs 2019 tarihine kadar bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş servislere müracaatta bulunmalarına imkan sağlanmıştır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA