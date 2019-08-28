28.08.2019 21:27

İşi gücü bırakıp çocuklarıyla birlikte parkta kitap okudular

"Devrekani Okuyor" projesi başlatıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde geçiminin çoğunluğunu hayvancılık ve tarımla sağlayan vatandaşlar, işlerini bırakıp çocuklarıyla birlikte parkta kitap okudu.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde belediye, Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu ve Devrekani Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Devrekani Okuyor" projesi kapsamında ilçedeki öğrenciler, anne ve babalarıyla birlikte kitap okudu. Geçiminin büyük çoğunluğunu hayvancılık ve tarım yaparak sağlayan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa çocuklarını da alarak yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte veliler, çocuklarıyla birlikte kitap okuyarak okumanın önemine dikkat çekti. Etkinlik kapsamında Devrekani Halk Eğitim Merkezi tarafından yaz kursları döneminde öğrencilerin yaptıkları eserler sergilendi.

Serginin açılış kurdelesini ise Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ve beraberindeki protokol kesti. Açılışın ardından Başkan Altıkulaç ile beraberindekiler, öğrenciler tarafından yapılan eserleri gezerek görevlilerden bilgi aldı. Ardından belediyesi ile Yüksekokul yönetimi tarafından sağlanan kitaplar, öğrenci ve velilerine dağıtıldı. Dağıtımın ardından veliler, çocuklarını da yanına alarak birlikte kitap okudu.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz döneminde öğrencilerimizin verimli bir şekilde vakit geçirebilmeleri için, kaliteli vakit geçirebilmeleri için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığın uhdesinde bir dizi tasarı, beceri, sportif kurslar düzenlendi. Netice olarak ta görüyoruz ki kurslar meyvesini vermiş. Bizim Devrekani'de ki çocuklarımız, gençlerimiz verimli bir çalışma neticesinde bize güzel eserlerini sergilediler. Tabiki bu çok çeşitli kurslar zinciriydi. Sportif faaliyette iki branşta bir başka ilçenin takımını bizim ilçemizin gençleri yenmiş olması bizleri ayrı bir mutlu etti" dedi.

Her zaman bu tür etkinliklerin yanında olduklarını belirten Başkan Altıkulaç, "Bizler, yerel yöneticiler olarak her zaman bu tür yapılacak veya yapılan etkinliklerin yanında olduğumuzu bilmelerini isterim. Eskiden Belediye Başkanlığı binası olarak kullandığımız belediyeye ait yapının Gençlik Merkezi olarak başlatılması da bu tür etkinliklerin ilçemizde gerekli olduğunun sonuna kadar inandığımız içindir. Devrekani'de yaz boyunca 108 tane gencimiz bu tür etkinliklere katılmış ve kaliteli bir şekilde vakitlerini geçirmişlerdir. Bunun yanı sıra okumanın ne kadar önemli olduğunu göstermek için, okuyan insanın vizyonunun ve ufkunun ne kadar iyi olabileceğini vurgulamak için, bilhassa okumanın hayatımızdaki önemini vurgulayabilmek için üniversitemizle belediyemiz ortaklaşa "Devrekani Okuyor" projesini düzenlemek istedik. Bu yüzden ilçemizdeki halkımızı da Cumhuriyet Meydanındaki parka davet ettik ve okunması içinde bir dizi kitaplar getirttik. İnşallah bu kitapları dağıtıp hep birlikte bugün buradaki parkta okuyacağız. Bu sayede okumanın ne kadar önemli olduğunu, geleceğimiz olan çocuklarımıza biz büyükler olarak önemini de göstermiş olacağız. Bu etkinliklerde belediye ile üniversitemiz dışında diğer kamu kurumları da görev aldı, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA