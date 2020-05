İSHİB Başkanı Sezer: "Çin pazarı, Türk süt ürünleri sektörü için dönüm noktası " İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Çin Halk Cumhuriyeti pazarının Türk süt ve süt ürünlerine açılmasının sektör için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Birlik'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Müjdat Sezer, uzun uğraşlar sonucu 54 firmanın pazara girişine izin verildiğini ve bu firmalarımıza büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Sezer, Türkiye için çok önemli pazar olan Çin'de en kısa zamanda kendilerini ispatlayarak 6 milyar dolarlık pazarda paylarını artıracaklarına işaret ederek, diğer firmalara ve ürünlere de yer açacaklarına inandığını aktardı.

Üretim kalitesi ve teknoloji açısından dünya firmalarıyla boy ölçüşebilecek düzeyde olan sektörün uzun süredir Çin pazarının açılması için büyük çaba sarf ettiğini bildiren Sezer, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımız bir an olsun sektörü yalnız bırakmadı. Ticaret müşavirliklerimizin de katkısıyla bürokratik sorunları çözüp, Süt ve süt ürünlerine Çin pazarının kapılarını açtılar. Konuyla bizzat ilgilenen bakanlarımız Ruhsar Pekcan ve Bekir Pakdemirli'ye, emek veren tüm bürokratlarımıza ve ticaret müşavirlerimize çok teşekkür ederiz. Bu sektörümüz için olduğu kadar ülke ihracatımız açısında da çok önemli bir gelişme."

"Süt ürünlerinden sonra kanatlı ürünler sektörü de müjdeli haber bekliyor"

Sezer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok büyük bir pazar olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Süt ürünlerinden sonra kanatlı ürünler sektörü de müjdeli haber bekliyor. Her iki sektör de aynı süreçten geçiyor. Türkiye beyaz ette dünya standartlarında üretim yapan bir ülke. Çin Gümrükler Genel İdaresinden teknik bir ekip Türkiye'ye gelerek işletmeleri yerinde ziyaret ettiler ve bunu gördüler. Sayın bakanlarımızın çok kısa sürede beyaz et sektörü önündeki engelleri de kaldıracağına inancımız tam. Bu olduğu takdirde her iki sektörde ihracat çok hızlı bir artar, bu da üretim ve istihdama pozitif katkı sağlar."

Kaynak: AA