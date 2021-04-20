İshale ne iyi gelir? İshal nedir?

Ufak ve basit çözümlü rahatsızlıklar insan hayatını olumsuz yönde etkileyip, yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bunlardan biri olan ishale karşı çözümler ise oldukça basit olmakla birlikte ülkemizdeki koronavirüs vakaları bulaş riskinden dolayı hastane tercihi yerine alternatif çözüm yöntemlerine yöneltmekte. İnsanlar son dönemde internette "ishale ne iyi gelir? İshali ne keser? Corona ishal arasında bağlantı var mı?" gibi soruların cevabını aramakta.

Bir çok insanın günlük hayatını olumsuz yönde etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren rahatsızların başında ishal gelmektedir. Karın ağrısı, sürekli tuvalete çıkma isteği gibi belirtiler gösteren ishalden basit çözümler uygulayarak kurtulmanız mümkün. Peki ishalden nasıl uzak durabilirsiniz? İshale ne iyi gelir? İshali ne keser? Bu soruların cevabını haberimizde sizin için derledik.

İSHAL NEDİR?

Bir insanın normal düzeninden daha fazla, sıvı dışkılamasına verilen addır. Diğer bir ismi diyare olan ishalin bir çok nedeni olabilir. İshal genellikle kısa sürelidir ve Dört haftadan fazla olması haline "Kronik İshal" denir. Bakteri, virüs ve gıda zehirlenmesinden kaynaklı olabilen ishale düzensiz beslenme de sebep olabilir. Bağırsak hastalığı olduğunu düşünüyorsanız sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.

İSHALE NE İYİ GELİR?

İshal'den birkaç basit yöntem ile uzak durmanız mümkün. Yakalanmamak için en çok özen göstermeniz gereken beslenme düzeninizdir ancak ishal süresince en çok dikkat etmeniz gereken vücudunuzdaki sıvı kaybıdır. Tedbir alınmaz ise sıvı kaybı kaynaklı baş dönmesi, bayılma, halsizlik gibi sorunlar ile karşılaşılabilir. Yine dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise ishal döneminde tükettiğiniz yiyecekler. Fazla şeker içeren sıvı içecekler, aşırı baharatlı ve yağlı yiyeceklerden ishal süresince uzak durması gerekir.

Kimyon

Sindirim sistemine yararlarıyla bilinen kimyon, ishale karşıda çok etkilidir. Bir çorba kaşığı kimyonu direk ağıza atın arkasından rahat yutabilmek için su için ishale karşı etkilerine inanamayacaksınız.

Kahve Limon

Hemen hemen herkesin bildiği kahve limon, ishale karşı en etkili yöntemlerden biridir. Bir tatlığı kaşığı kahve üzerine birkaç damla limon damlatın ve yutmak için çaba gösterin.

Karbonatlı Su

İshalde en önemli noktalardan birisi sıvı kaybıdır. 1 lt suyun içerisine 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı şekeri ekleyin çözünene kadar karıştırın. Hem vücudun kaybettiği suyu ve mineralleri geri kazandıracak hem de ishalin kesilmesinde etkili olacaktır.

Muz

Çinko deposu olan muz, ishal tedavisinede iyi gelmektedir. İshal çıkışından sonra 1 muz yiyebilirsiniz.

Yağsız Peynir

Yağsız peynir genellikle hastalık dönemlerinde kullanılan bir yöntemdir. İshal tavisinde uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Yoğurt ve Nişasta

2 yemek kaşığı yoğurdun içerisine 2 tatlı kaşığı nişastayı karıştırın ve tüketin ishal tedavisinde kullanılan yaygın yöntemlerdendir.

Haşlanmış Patates

Nişasta bakımından zengin patates ishale karşı çok kullanılan yöntemlerdendir. Patatesi iyice yıkayın, patates su altında kalacak seviyede su dolu olan bir tencere içerisine yerleştirin ve kaynatın.

Elma Sirkesi

Antimikrobiyal olan sirke özellikle gıda zehirlenmelerindeki bakterileri yok etmektedir. Bu nedenle elma sirkesi zehirlenme kaynaklı ishalde rahatsızlıklarına fayda sağlayacaktır.

Pirinç Lapası

Patates gibi nişasta bakımından zengin yiyeceklerden olan pirinç lapası ishale karşı en etkili çözümlerden birisidir.

Leblebi

Tokluk hissi yaratan leblebi ishal döneminde tüketildiği takdirde ishalin kesilmesine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

Kefir

Sindirim sistemi için yararlı bakteriler içeren ve probiyotik kaynağı kefir ishal tedavisinde kullanılan yöntemlerdendir.

Bütün bu yöntemlerin yanında başka şikayetleriniz varsa en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizi tavsiye ederiz.

İSHAL KORONAVİRÜS BELİRTİSİ MİDİR?

Koronavirüs mutasyona uğradıktan sonra üst solunum yolu rahatsızlıklarının yanı sıra ishal gibi belirtiler gösterdiği gözlemlenmiştir. İlk belirti olarak gözlemlenen ishal ile birlikte başka şikayetleriniz varsa kendinizi karantinaya alıp, en hızlı şekilde sağlık kuruluşuyla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.