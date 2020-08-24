İshakpaşa Sarayı'nda defile Dosso Dossi Fashion Show'un 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi, aralarında Demet Şener, Didem Soydan, Deniz Akkaya, Wilma Elles ve eski Türkiye güzellerinin de olduğu mankenlerin katılımıyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilecek…

Ağrı Dağı eteklerinde, tarihi İshakpaşa Sarayı ve dünyanın en büyük ikinci meteor çukurunda gerçekleştirilecek defile görüntüleri, 50'den fazla ülkede yapılacak reklam kampanyasında dünyaya sunulacak…Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Doğduğum topraklar olan Doğubayazıt'a vefa borcum var. Yapacağımız bu çalışmayla Doğubayazıt'ın tanıtımına katkıda bulunarak bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz" dedi…

Ünlü top modellerin katıldığı moda şovlarıyla dünya çapında ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, yine bir ilke imza atıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en popüler turizm merkezlerinden biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi için doğal sahne olacak. Aralarında Demet Şener, Didem Soydan, Deniz Akkaya, Wilma Elles, eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral'ın da olduğu 22 kadın ve 6 erkek manken, 28 – 30 Ağustos tarihleri arasında Doğubayazıt'ta olacak. Ünlü Koreograf Yasin Soy eşliğinde ilçeye gidecek olan mankenler, Ağrı Dağı'nın eteklerinde, tarihi İshakpaşa Sarayı'nda, dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru ve bölgenin en renkli köylerinden biri olan Meşar Köyü'nde doğal ortamlarda çekimler gerçekleştirecek. Üç gün sürecek çekimler sırasında bölge halkının da katılımıyla renkli görüntüler elde edilecek.

Kaynak: Snob Magazin