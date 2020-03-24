İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı
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İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt, Ağrı

İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı

İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, tarihi ve turistik açıdan önemli bir yere sahip olan İshak Paşa Sarayı, korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.

24.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:57
İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı

İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, tarihi ve turistik açıdan önemli bir yere sahip olan İshak Paşa Sarayı, korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.

Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı tarihi açıdan önemli bir yere sahip olmasından dolayı yaz-kış ziyaretçi akınına uğruyor. Ancak korona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından getirilen yasaklarla birlikte sessizliğe bürünen İshak Paşa Sarayı'nın 30 Mart tarihine kadar ziyaretçilere kapalı olacağı bildirildi.

İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı

Kaynak: İHA

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İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı

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