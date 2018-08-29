İşgücü Girdi Endeksleri Açıklandı

İstihdam endeksi ikinci çeyrekte yüzde 1,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) dönemi işgücü girdi endeksleri açıklandı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,2, inşaat sektöründe yüzde 3,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 1,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,7 azaldı.

Çalışılan saat endeksi aynı kaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre aynı kaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,0, inşaat sektöründe yüzde 2,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yüzde 15,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19,1, inşaat sektöründe yüzde 18,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 2,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,7 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yüzde 15,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,8, inşaat sektöründe yüzde 19,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,0 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yüzde 15,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,8, inşaat sektöründe yüzde 19,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 16,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,9, inşaat sektöründe yüzde 21,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,0 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 4,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,7 arttı. - İSTANBUL