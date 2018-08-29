İşgücü Girdi Endeksleri Açıklandı

İstihdam endeksi ikinci çeyrekte yüzde 1,6 arttı.

İşgücü Girdi Endeksleri Açıklandı

İstihdam endeksi ikinci çeyrekte yüzde 1,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) dönemi işgücü girdi endeksleri açıklandı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,2, inşaat sektöründe yüzde 3,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 1,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,7 azaldı.

Çalışılan saat endeksi aynı kaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre aynı kaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,0, inşaat sektöründe yüzde 2,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yüzde 15,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19,1, inşaat sektöründe yüzde 18,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 2,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,7 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yüzde 15,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,8, inşaat sektöründe yüzde 19,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,0 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yüzde 15,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,8, inşaat sektöründe yüzde 19,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 16,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,9, inşaat sektöründe yüzde 21,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,0 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 4,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,7 arttı. - İSTANBUL

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