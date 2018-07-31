İSGOLD Güvenilir Altının Adresi!

İSGOLD Altın Rafineri A.Ş oluşumu olan wwww.iad.com.tr'de ve birçok popüler online satış sitesinde, kendi özel güvenliğini sağladığı yatırım altınlarını müşterilerine sunuyor. Son yıllarda artan sahte altın satışlarının önüne geçmek için üretilen ve 'İSGOLDSecureTM' damgasıyla piyasaya sunulan İSGOLD yatırım altınları yüksek güvenlik özelliğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İSGOLD Altın Rafineri A.Ş Genel Müdürü Erdem Aşık; külçe altın ve yatırım altını satışlarının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sarrafiye altın satışlarının önünde gittiğini, darphanenin de gram altın piyasaya sürerek bu yönde artan talebe karşılık vermeye çalıştığını ifade etti.

Günümüzde yatırım altını alan kişilerin artık sadece fiyata odaklanmadığını, altın aldıkları firmaların sahte altın sabıkalarının olup olmadığına ve ürünlerinin kolaylıkla sahtesinin üretilip üretilemediğine de dikkat ettiklerini belirten Erdem Aşık; "Biz İSGOLD olarak tüketicinin sahte altın şüphesine düşmeden alışveriş yapabilmeleri, özel günlerinde sevdiklerine hediye etmek üzere ya da yatırım amaçlı satın aldıkları altınların güvenliğinden sorumluyuz. 7 yılda binlerce alım satım işleminde kendi markamızla ilgili hiçbir şikayet almadık. Güvenlik unsuruna çok ciddi bir yatırım yaptık. Kendimize ait olan 'İSGOLDSecureTM'; sistemi, hologram tekniği ve yine bize ait olan özel numaralandırma metotlarımızla altınlarımızın sahtesinin üretilmesinin önüne geçtik. Bence piyasaya külçe altın sunan tüm firmalar, en yüksek güvenlik önlemlerini almalılar ve ürünlerinin sahtesinin yapılmasına imkan vermeyecek teknikler geliştirmelidirler." diye konuştu.

"MARKALAR KENDİ YATIRIM ALTINLARINI İSGOLD KALİTESİYLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR"

İSGOLD altınlarının yılda binlerce kişi tarafından tercih edildiğini, bazı firmaların kendi yatırım altınlarını İSGOLD kalitesi ve güvencesiyle kendi markalarına yaptırmaya başladıklarını vurgulayan Aşık; sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin önde gelen, değerli maden ticareti yapan bir firması yıllar sonra kendisine ait olan gram altınları bizden talep etti. Böylelikle markamız; bireysel altın yatırımcısının haricinde sektörün önde gelen firmalarının ihtiyacına da cevap vermeye başladı. Rafinerimizin kapasitesi oldukça geniş ve en son teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz. Yılın ilk yarısını oldukça güzel geçirdik. İkinci yarı için de hedefimiz firmamızı her geçen gün daha iyi bir noktaya taşımak."