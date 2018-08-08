İşgem ile Sivas Önemli Bir Merkez Kazandı"

Sivas Valisi Davut Gül, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ile kentin önemli bir merkez kazandığını belirtti.

İŞGEM Yönetim Kurulu Toplantısı ve proje kapanış etkinliği, Vali Gül'ün katılımıyla yapıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Organize Sanayi Bölgesinin ortaklığında kurulan İŞGEM'in çok önemli bir işlev yerine getirdiğini ifade etti.

İŞGEM'in finansmanın Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca (ORAN) sağladığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği destekleri ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığımızın koordine ettiği bir program. Açıldığı günden bu zamana Sivas İŞGEM'de yüzde 85'lik doluluk oranı olması çok önemli bir başarı. Diğerleri ile kıyas yapıldığından gerçekten bir adım önde olduğumuzu gösteriyor. Gösterilen ilgiden dolayı girişimcilerimize teşekkür ediyorum."

Gül, girişimcilerin İŞGEM'de yürüttükleri faaliyetle amaçlarının bir mekan kiralamadan ziyade danışmanlık hizmeti ve bilgi birikiminin paylaşılması olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada girişimcilerimize birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesi ile ilgili yardımcı olunacaktır. Kimi zaman ihracat ile kimi zaman finans ile kimi zaman ise o an itibariyle karşılaştıkları sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti vermeye devam edilecektir. 42 milyon liralık projedeki amaç yeni girişimcilerin olması ve ilk defa ürettikleri ürünlerin ülkemiz ve dünya piyasasına çıkmasıdır. Bir anlamda emekleme döneminin burada başarılı bir şekilde yürütülmesidir. Sivas önemli bir merkez kazandı."

Programa, Proje Takım Lideri Leif Grahm ile ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kılcı da katıldı.