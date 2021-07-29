İşgaliye sınırlarını aşan işletmeler uyarıldı
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İşgaliye sınırlarını aşan işletmeler uyarıldı

İşgaliye sınırlarını aşan işletmeler uyarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri park ve yeşil alanlarda işletmelere yönelik yaptığı denetimlerde işgaliye sınırını aşan işletmeler uyarıldı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri park ve yeşil alanlarda işletmelere yönelik yaptığı denetimlerde işgaliye sınırını aşan işletmeler uyarıldı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeşil alan ve kaldırımlarda işgaliye denetimi yaptı. İşletmelerin işgaliye sınırını denetleyen zabıta ekipleri, sınırı aşan işletmeleri uyararak, masa ve sandalyeleri toplattı. Denetimleri sürdürmeye devam edeceklerini belirten Belediye Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yeşil alanları ve kaldırımları daha rahat kullanabilmeleri amacıyla işletmelere işgaliye kontrolü yapıyoruz. Denetimlerde kurallara uymayan işletmeler uyarıldı. Zabıta Müdürlüğü olarak bu tür denetlemelerde bulunmaya devam edeceğiz. Bu konuda özverili olan esnaflarımıza da ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA

İşgaliye sınırlarını aşan işletmeler uyarıldı
İşgaliye sınırlarını aşan işletmeler uyarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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