İşgalden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümünde Kilis" Paneli

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, "Bugün Anadolu'da Ermeni ya da gayrimüslim olmamasının nedeni, 1921 sonrası başlayan gönüllü göçlerdir. Biz bunu Milletler Cemiyeti arşivindeki belgelerle ispatlıyoruz." dedi.

Kilis 7 Aralık Konferans Salonunda düzenlenen "İşgalden kurtuluşunun 97. yıl dönümünde Kilis" panelinde konuşmacı olarak yer alan Özşavlı, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zamankinden da çok birlik ve beraberlik duygusuna ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yurt dışı çalışmaları sırasında Anadolu'nun tüm şehirleriyle ilgili olarak çok önemli bulgulara ulaştığını ifade eden Özşavlı, "Bugün Anadolu'da Ermeni ya da gayrimüslim olmamasının nedeni, 1921 sonrası başlayan gönüllü göçlerdir. Biz bunu Milletler Cemiyeti Arşivindeki belgelerle ispatlıyoruz. Sadece 1921'den 1922'nin sonuna kadar Güneydoğu Anadolu ve İç Anadoluyu terk eden gayrimüslim sayısı 450 bin civarındadır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı esnasında kendisinin tebaası olan hiçbir gayrimüslim topluluk tarafından desteklenmemiştir. Kendi vatandaşı olmasına rağmen gayrimüslimlerin çoğu Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmışlardır."

Süryanilerin Doğu'da İngilizler için, Ermeniler Doğu ve Güneydoğu'da Fransızlar için Rumların ise Batı'da Yunanlılar için savaştığını anlatan Özşavlı, 1920'den sonra Süryanilerin Irak'a, Ermenilerin önce Suriye'ye sonra Avrupa ve Amerika'ya gittiğini söyledi.

Özşavlı, Anadolu'daki gayrimüslimlerin göçünün 1960 yılına kadar gönüllü olarak gerçekleştiğini bu durumun ise belgelerle delilli ispatlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Programa, Vali Recep Soytürk, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ve ilgililer katıldı.