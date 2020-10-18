İşgalden kurtarılan Fuzuli kentinin merkezine Azerbaycan bayrağı çekildi
18.10.2020 18:50 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:54
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinin merkezinden görüntüleri paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinin merkezinden görüntüleri paylaştı. Azerbaycan askerleri, kent merkezine Azerbaycan bayrağını dikti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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