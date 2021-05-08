İşgalci İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı
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İşgalci İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'ün farklı noktalarındaki evlere gerçekleştirdiği baskında 13 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'ün farklı noktalarındaki evlere gerçekleştirdiği baskında 13 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü sürüyor. İşgal altındaki Kudüs'ün başta Eski Şehir bölgesi olmak üzere farklı noktalarda İsrail güçlerinin çok sayıda eve baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklar, en az 13 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtti. İsrail makamlarından ise gözaltı işlemlerine yönelik henüz açıklama yapılmadı. Söz konusu tutuklamalar, İsrail güçlerinin dün akşam Mescid-i Aksa'ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere yönelik ses bombalı ve plastik mermili müdahalesinin ardından geldi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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