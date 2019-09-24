İşgal ettikleri hazine arazilerini bir de satışa çıkarmışlar

24.09.2019 18:00

İZMİR'in en fazla ormanlık alana sahip ilçelerinden Buca'da, Hazine arazilerine yönelik işgaller bitmek bilmiyor. İşgalcilerin, çevresini tel örgülerle kapatarak kullandığı alanı satışa çıkardığı görüldü.

İzmir'in akciğerleri konumundaki Buca ormanlarında yaşanan işgale karşı çalışmalar sürüyor. Buca Belediyesi, bugün de Kırıklar'da 50 dönümlük arazi üzerine kurulmuş, içerisinde villa ve çiftlik evinin de olduğu 13 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Havadan ve karadan görüntülerle tespit edilen kaçak yapıların yıkımı sırasında, bir yapıdaki 'satılık' ilanı bulunması dikkat çekti. Mülk sahibi olduğunu iddia eden ve söz konusu ormanlık arazideki 2 bin 800 metrekarelik alanı çitlerle çeviren şahsın, buranın 400 bin TL karşılığında satışını yapacağını ifade etti. Vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Suça ortak olmayın" çağrısında bulundu.

İşgal edilen alanlarda yıkım yapıldıktan sonra bölgelerin kısa sürede İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden ağaçlandırılacağını ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Yeşil alanlarımıza karşı fırsatçılar tarafından gerçekleştirilen talanı engellemek için seferberliğimiz devam edecek. Sadece ormanlık alanlarımızda değil, Bucamızın her yerindeki yeşil alanlarımızı koruyarak daha da arttıracağız. Bu mücadele, hepimizin mücadelesidir. İmar affından yararlanmak isteyen fırsatçılar maalesef hemşehrilerimizin hakkı olan ormanları işgal ederek yine hemşehrilerimize satıyor. Hiç kimse bu suça ortak olmasın. Hemşehrilerimizi özellikle ormanlık bölgemizde ev alırken belediye ile iletişime geçmeye davet ediyorum. Bizlerin amacı bu işgallere karşı mücadele ederken kandırılmış vatandaşlarımızı mağdur etmek değil. Tapusu, imarı olmayan hiçbir yapıyı, araziyi kesinlikle satın almayın, suça ortak olmayın" diye konuştu.

Kaynak: DHA