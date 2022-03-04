İşgal Altındaki Kiev'de Dünyaya Gelen Bebekler

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki doğum hastanesinde doktorlar ve diğer çalışanlar, tüm zorluklara rağmen görev başında. İşgal altında doğum yapan anneler bir taraftan bebeklerini kucaklamanın sevincini, bir taraftan da savaşın getirdiği tedirginliği yaşıyor

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