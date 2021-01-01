İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayı gönüllüleri Kovid-19 aşısı oldu
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayı gönüllüleri Kovid-19 aşısı oldu

01.01.2021 01:45 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:49
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayı gönüllüleri Kovid-19 aşısı oldu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayından gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayından gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Filistin Kızılayı çalışanlarından Ata Cebr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca gönüllüye Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını söyledi.

Cebr, Kızılay çalışanları olarak öncelikle kendilerini sonra da aileleri ve taşıdıkları hastaları korumak amacıyla aşı olduklarını kaydetti.

Aşılama işlemi Doğu Kudüs'teki Augusta Victoria Hastanesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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