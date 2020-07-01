İşgal altındaki Batı Şeria'da yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısında yeniden artış yaşanması sonucu sokağa çıkma yasağının geri getirildiği açıklandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısında yeniden artış yaşanması sonucu sokağa çıkma yasağının geri getirildiği açıklandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı yeniden artışa geçmesi sonucu tekrar sokağa çıkma yasağı getirildi. Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Melhem yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da korona virüs vaka sayısında yeniden artışın yaşanmasının ardından 5 günlük sokağa çıkma yasağının geri getirildiğini bildirdi. Sokağa çıkma yasağının Cuma günü başlayacağını duyuran Melhem, yerel saatle 06.00'dan 20.00'ye kadar eczaneler, fırınlar ve marketlerin açık olacağını belirtti.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre işgal altındaki Kudüs dahil olmak üzere ülkedeki vaka sayısı 3 bin 45'e yükselirken, salgın nedeniyle 11 kişi ise hayatını kaybetti. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA