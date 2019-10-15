İSG'ye "Yılın İşletme Destek Hizmetleri" ödülü

15.10.2019 13:26

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketine ödüllerinin verildiği Fortune 500 Ödül Töreni'nde, "Yılın İşletme Destek Hizmetleri" ödülüne değer bulundu.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli iş ve ekonomi buluşması olan ve her yıl birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını bir araya getiren "Fortune 500 Türkiye Ödül Töreni"nde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, "Yılın İşletme Destek Hizmetleri" ödülüne layık görüldü.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Bu ödül bizim için çok anlamlı. Çünkü bu ödülün arkasında dünyanın en saygın ekonomi yayını olan Fortune Dergisi var. Bu yıl ilk kez girdiğimiz Fortune 500 listesinde 238'inci sırada yer aldık. Bununla beraber Fortune Dergisi bizi 'Yılın İşletme Destek Hizmetleri Ödülü'ne layık gördü. İstanbul'un şehir havalimanı olarak bu ödülü sadece kendi adımıza değil bizi kullanan milyonlarca misafirimiz adına da aldık. Çünkü ödüle layık görülen bu hizmeti onlara veriyoruz ve ortada bir memnuniyet varsa bu onların takdiridir. Amacımız 'yolcusuna zaman kazandıran havalimanı' olarak bu başarılı hizmetleri sürdürmek."

Kaynak: AA