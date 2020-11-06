İSG sınavı ne zaman, yarın saat kaçta? 2020 İSG sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı!

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) ne zaman, saat kaçta olacak? 2020 İSG sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı!

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) sınavı için hazırlıklarını tamamlayan arkadaşlar bir yandan sınav için son araştırmalarını yapıyorlar. İSG sınaavında adayların sınav giriş belgelerini yanınd abulundurmaları gerekmektedir. Peki İSG sınavı yarın saat kaçta, sınav belgesi nasıl çıkartılır? İşte İSG sınavı ile ilgili detaylar haberimizde...

İSG NE ZAMAN OLACAK?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) sınavı, 7 Kasım 2020 tarihinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara'da yapılabilecektir.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İSG SINAVI GİRİŞ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

07 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve Güvenliği Uzmanlığı (2020-İSG) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 28 Ekim 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

İSG Sınavı Giriş Görüntüleme için tıklayınız...