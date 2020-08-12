İSG sınavı 2020 ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı başvuruları başladı mı?
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İSG sınavı 2020 ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı başvuruları başladı mı?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG) ile adaylar birçok ilde iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve işyeri hemşireliği fırsatı yakalayacak. Peki, 2020 İSG başvurusu nasıl yapılır?

İSG sınavı 2020 ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı başvuruları başladı mı?
12.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:33

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020 yılındaki İSG sınavına dair duyuru yayımladı. Buna göre binlerce aday başvurularını İSG-KATİP üzerinden yapabilecekler. Sınav duyurularını ise https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/duyurular/ adresinden takip edebilecekler. İşte, detaylar...

İSG SINAVI NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı 2020 yılında 7 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sınav başvruları ise 18-28 Eylül tarihinde alınacak. Geç başvuru ise 7 Ekim'de kabul edilecek. İSG sonuçları da 8 Aralık'ta adaylara sunulacak.

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar e-Devlet kapısı kimlik doğrumala sisteini kullanarak İSG-Katip'e Sorgulama ve Başvuru sekmesinden giriş yaprak ''sınav başvurusu'' alanından başvurularını tamamlayabilecekler. Başvuru takibi yine aynı ekrandan yapılacak.

Yapılacak sınavla ilgili "Sınav Uygulama Duyurusu" daha sonra https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/duyurular/ adresinde ilan edilecektir.

İLK DEFA EĞİTİM ALARAK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI-İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAVINA KATILACAKLAR

İlk defa eğitim alarak anılan sınava katılacak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi adayları için önemli tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 8 EYLÜL 2020 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 7 KASIM 2020 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir.

İSG sınavı 2020 ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı başvuruları başladı mı?

Uygulamalı eğitimin tamamlanması için staj yapılan işyerinin İSG-KATİP üzerinden bildirilmiş ve ilgili İSG profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından en geç 8 EYLÜL 2020 saat 23:59'a kadar onaylanmış olması gerekmektedir.

Fiili çalışma süresine istinaden (B) ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alacak adayların fiili çalışma sürelerinin ispatı için 24 HAZİRAN 2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmış olan Duyuruda belirtilen evraklarla eğitim programına başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar İSG-KATİP'te yer alan "Sorgulama&Başvuru" sekmesine tıklayarak "Kişi Kartı"ndan katıldıkları eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını, uygulamalı eğitimlerinin onaylanıp onaylanmadığı…vb.) görüntüleyebileceklerdir. Sistemin kullanımı ile ilgili rehber için Tıklayınız.

Eğitimini başarıyla tamamlayan adayların bilgileri (devamsızlık süresini aşmayan ve uygulamalı eğitimi belirtilen tarihe kadar onaylananlar) İSG-KATİP sisteminden otomatik olarak ÖSYM'ye aktarılacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sınav duyurusu...

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